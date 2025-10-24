Mondiali Ciclismo su pista.Il quartetto azzurro femminile conquista la medaglia d oro inseguimento

Le azzurre dell’inseguimento fanno subito centoe e conquistano la medagia d’oro ai Mondiali di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Santiago del Cile Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, che in finale hanno battuto la Germania campione uscente con un tempo di 4’09″569. salgono sul gradino più alto del podio . Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna e quarto posto per il Belgio. L’Italia femminile aveva vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre anche ai Mondiali del 2022 in Francia, dove al posto di Venturelli c’era Elisa Balsamo.

Nella prova a squadre maschile, l’oro è andato alla Danimarca, campione in carica, che ha battuto l’Australia. La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla Nuova Zelanda con l’Italia al sesto posto.

“Le nostre ragazze sono state bravissime – la soddisfazione del ct, Marco Villa – abbiamo un gruppo giovane: l’inserimento di Venturelli, al suo primo quartetto, è stato importante. Ieri 3’09”, oggi 4’09” e titolo mondiale. È un innesto interessante, insieme a Guazzini, Fidanza, Alzini e Consonni, che sono giovani ma già esperte. A casa abbiamo anche Balsamo e Paternoster, quindi guardiamo con fiducia al futuro, alla qualifica olimpica e poi, naturalmente, alle Olimpiadi”