Eurpei ciclismo: Evenepoel vicne l’oro nella cronometro. Filippo Ganna medaglia d’argento

L’atleta azzurro si è classificato secondo dietro il vincitore della Medaglia Remco Evenepoel , umo da battere nella cronomtero.

Il campione olimpico e del mondo in carica si è imposto anche agli Europei aggiudicandosi l’oro nella prova contro il tempo ( 28’26″36) anticipando l’azzurro Filippo Ganna classificatosi secondo con un rirardo di 1′ 08″ ì, terzo sul gradino del podio e il danese Niklas Larsen. e

Prova subito caratterizzata dal dominio di Remco Evenepoel che ha voluto subito riscattare il secondo posto nella prova in linea del Mondiale transitando al primo intermedio con quattordici secondi di vantaggio su Filippo Ganna e sedici su Joshua Tarling. Il fuoriclasse belga non si è fermato e, dopo aver superato agevolmente una delle côté presenti sul percorso, è passato a metà gara con venticinque secondi sull’azzurro, in grado comunque su tutti gli altri avversari, in particolare Tarling, terzo a trentasei secondi dalla vetta. L’altro azzurro Lorenzo Milesi che ha chiuso la gara in quattordicesima posizione a 2’22” dal vincitore.