Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, tegola Rrahamani Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Michele Cadei nominato nuovo Segretario Generale FISIP
USSI UMBRIA SU COMUNICAZIONE SPOLETO NORCIA IN MOUNTAIN BIKE

USSI UMBRIA SU COMUNICAZIONE SPOLETO NORCIA IN MOUNTAIN BIKE

Settembre 12, 2025
scritto daRedazione

In merito al recente svolgimento dell’evento nazionale Spoleto-Norcia in Mountain Bike, il Gruppo Umbro dell’Ussi-Unione Stampa sportiva Italiana sottolinea la necessità che la gestione della comunicazione venga affidata a giornalisti iscritti all’albo e preferibilmente a colleghi umbri.

La scelta da parte della società organizzatrice dell’evento “SSD La SpoletoNorcia srl” di affidarsi ad un’agenzia di comunicazione con sede a Milano, peraltro parzialmente gestita da persone non iscritte ad alcun albo regionale, va ad ulteriore detrimento di un comparto già in grande difficoltà a livello nazionale ma che soprattutto in Umbria sta pagando un conto salato.

I giornalisti umbri hanno già dato prova di saper gestire con professionalità anche eventi di rilevanza nazionale e rispetto ad una realtà di fuori regione hanno il valore aggiunto di conoscere  il territorio, le sue specificità, le testate ed i giornalisti di riferimento, senza lasciare fuori dalle comunicazioni giornali e giornalisti.

Nello specifico, si rileva come al collega Renzo Berti, non sia stato inviato, per il secondo anno consecutivo alcun comunicato di consuntivo sull’evento. Tale circostanza è da ritenersi sgradevole perché ha privato un giornalista del territorio dalla possibilità di raccontare la manifestazione.

Ussi Umbria ricorda che la libertà di pensiero, di parola e di critica sono sancite dalla Costituzione e che nel rispetto dei limiti deontologici è nel diritto del giornalista svolgere ricerche ed inchieste che possano fornire al lettore nuove informazioni che possano aiutarlo a costruirsi la propria opinione sui fatti. 

Qualora qualcuno si ritenga leso dalle informazioni  riferite in un articolo da un giornalista, ha la possibilità di difendersi utilizzando il diritto di replica o inviando una nota di smentita che la testata è obbligata a pubblicare. Fino ad arrivare agli strumenti che permette la legge italiana.

Settembre 12, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Michele Cadei nominato nuovo Segretario Generale FISIP

Settembre 12, 2025

Recommended for You

Dazn: Agcom punta il faro su pubblicità vietate a gioco d’azzardo. Se confermati illeciti società rischia salata sanzione

Tutto pronto a Spoleto per un imperdibile weekend outdoor nel segno della Vecchia Ferrovia

Hero Uci Cross-Country- Marathon World Cup: ecco il calendario 2026