ILIAD accende la passione da stadio: riparte il concorso per avvicinare attuali e nuovi utenti al grande calcio

“Vinci il calcio con iliad”: il concorso per vincere biglietti VIP e vedere dal vivo la propria squadra del cuore.

__________________________________________________________________

Trasparenza, semplicità e innovazione sono da sempre il modo di giocare di iliad: valori che sostengono la partnership con la Lega Serie A, di cui iliad è Innovation & Technology Partner. Così come la tecnologia VAR e la Goal Line Technology portano chiarezza nelle azioni in campo, iliad porta chiarezza e trasparenza nelle telecomunicazioni, con offerte semplici e senza costi nascosti.

Per premiare la community di attuali e nuovi utenti, l’operatore rilancia “Vinci il calcio con iliad”, il concorso che porta gli utenti direttamente sugli spalti delle partite di Serie A Enilive, per vivere da protagonisti le emozioni del grande calcio. Un’iniziativa che riflette la visione di iliad: usare la tecnologia non solo per connettere, ma per avvicinare le persone a ciò che amano di più, nel segno della trasparenza.

Al concorso, attivo fino al 31 marzo 2026, possono partecipare sia i già utenti iliad sia chi attiverà un’offerta durante la stagione 2025/2026. Un gesto che rafforza l’attenzione alla fedeltà degli utenti soddisfatti e invita nuovi tifosi a scoprire le offerte di iliad.

I premi in palio:

• Coppie di Biglietti VIP con hospitality per le partite del campionato Serie A Enilive 2025/2026;

• Coppie di Biglietti per la finale di Supercoppa italiana EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 (estrazioni per chi partecipa al concorso fino al 31/10/25);

• Coppie di biglietti per la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 (per le partecipazioni effettuate dal 01/01/26 al 31/03/26).

Partecipare è ancora più semplice, tanti tentativi e possibilità di vittoria

Per partecipare al concorso è sufficiente registrarsi una sola volta, al primo accesso su vinciilcalcioconiliad.it, inserendo pochi dati e scegliendo la propria squadra del cuore. Da quel momento, il sistema memorizzerà automaticamente le informazioni, rendendo i successivi accessi semplici e immediati.

Possono partecipare gli utenti che hanno:

• Un’offerta mobile attiva, con prezzo mensile pari o superiore a 9,99€ e metodo di pagamento automatico ;

• Attivato un’offerta fibra oppure un’offerta iliadbusiness con metodo di pagamento automatico.

Per ogni giornata di campionato, il sistema assegna più tentativi di vincita ogni mese per ciascuna utenza iliad intestata all’utente.

Chi dispone di più servizi iliad attivi, potrà selezionarli nell’apposito campo, e aumentare così le proprie chance di aggiudicarsi i premi in palio: esperienze uniche da vivere allo stadio, insieme a un accompagnatore, nel cuore della Serie A Enilive.

La tecnologia che accorcia le distanze

Come Innovation & Technology Partner, iliad connette le persone non solo con i propri servizi, ma con emozioni vere. Lo fa con la sua rete proprietaria, offerte trasparenti e accessibili e con iniziative che mettono la semplicità al centro. Anche nel mondo dello sport.

«Con questa iniziativa premiamo la passione di chi ci ha scelto e di chi lo farà nei prossimi mesi: portiamo alle persone connettività di qualità, ma anche esperienze da vivere in prima persona. Oltre al concorso abbiamo in serbo altre iniziative speciali che non vediamo l’ora di svelare. È il nostro modo per dire grazie a chi crede nella nostra semplicità e nell’innovazione», afferma Giorgio Carafa Cohen, Chief Brand and Revenues Officer di iliad.