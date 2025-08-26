Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
Serie A – risultati 1^ giornata
Agosto 26, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
23/08/2025GenoaLecce00
23/08/2025SassuoloNapoli02
23/08/2025MilanCremonese12
23/08/2025RomaBologna10
24/08/2025CagliariFiorentina11
24/08/2025ComoLazio20
24/08/2025AtalantaPisa11
24/08/2025JuventusParma20
25/08/2025UdineseVerona11
25/08/2025InterTorino50

LA CLASSIFICA

osSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Inter31100505V
2Napoli31100202V
3Como31100202V
4Juventus31100202V
5Cremonese31100211V
6Roma31100101V
7Fiorentina11010110N
8Verona11010110N
9Pisa11010110N
10Atalanta11010110N
11Cagliari11010110N
12Udinese11010110N
13Genoa11010000N
14Lecce11010000N
15Milan0100112-1P
16Bologna0100101-1P
17Lazio0100102-2P
18Parma0100102-2P
19Sassuolo0100102-2P
20Torino0100105-5P
Agosto 26, 2025
scritto daRedazione
