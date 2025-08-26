Serie A – risultati 1^ giornata

|Giornata Nº 1
|Data
|Incontro
|Risultato
|23/08/2025
|Genoa
|Lecce
|0
|0
|23/08/2025
|Sassuolo
|Napoli
|0
|2
|23/08/2025
|Milan
|Cremonese
|1
|2
|23/08/2025
|Roma
|Bologna
|1
|0
|24/08/2025
|Cagliari
|Fiorentina
|1
|1
|24/08/2025
|Como
|Lazio
|2
|0
|24/08/2025
|Atalanta
|Pisa
|1
|1
|24/08/2025
|Juventus
|Parma
|2
|0
|25/08/2025
|Udinese
|Verona
|1
|1
|25/08/2025
|Inter
|Torino
|5
|0
LA CLASSIFICA
|os
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Inter
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|V
|2
|Napoli
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|V
|3
|Como
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|V
|4
|Juventus
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|V
|5
|Cremonese
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|V
|6
|Roma
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|V
|7
|Fiorentina
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|8
|Verona
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|9
|Pisa
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|10
|Atalanta
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|11
|Cagliari
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|12
|Udinese
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|13
|Genoa
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|N
|14
|Lecce
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|N
|15
|Milan
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|P
|16
|Bologna
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|P
|17
|Lazio
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|P
|18
|Parma
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|P
|19
|Sassuolo
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|P
|20
|Torino
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|P