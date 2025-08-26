SERIE B – risultati 1^ giornata

|Giornata Nº 1
|Data
|Incontro
|Risultato
|22/08/2025
|Pescara
|Cesena
|1
|3
|23/08/2025
|Empoli
|Padova
|3
|1
|23/08/2025
|Virtus Entella
|Juve Stabia
|1
|1
|23/08/2025
|Monza
|Mantova
|1
|0
|23/08/2025
|Palermo
|Reggiana
|2
|1
|24/08/2025
|Spezia
|Carrarese
|0
|2
|24/08/2025
|Venezia
|Bari
|2
|1
|24/08/2025
|Catanzaro
|Sudtirol
|1
|1
|24/08/2025
|Frosinone
|Avellino
|2
|0
|25/08/2025
|Sampdoria
|Modena
|0
|2
LA CLASSIFICA
Squadre
Aggiornato: 26/08, 18:16
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Cesena
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|V
|2
|Empoli
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|V
|3
|Carrarese
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|V
|4
|Modena
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|V
|5
|Frosinone
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|V
|6
|Palermo
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|V
|7
|Venezia
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|V
|8
|Monza
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|V
|9
|Juve Stabia
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|10
|Sudtirol
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|11
|Catanzaro
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|12
|Virtus Entella
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|N
|13
|Bari
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|P
|14
|Reggiana
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|P
|15
|Mantova
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|P
|16
|Padova
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|P
|17
|Pescara
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|P
|18
|Avellino
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|P
|19
|Sampdoria
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|P
|20
|Spezia
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|P