Inter, Sucis:"Mkhitaryan che mi fa da traduttore mentre imparo l'italiano"
SERIE B – risultati 1^ giornata
Serie A - risultati 1^ giornata

Agosto 26, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 1
DataIncontroRisultato
22/08/2025PescaraCesena13
23/08/2025EmpoliPadova31
23/08/2025Virtus EntellaJuve Stabia11
23/08/2025MonzaMantova10
23/08/2025PalermoReggiana21
24/08/2025SpeziaCarrarese02
24/08/2025VeneziaBari21
24/08/2025CatanzaroSudtirol11
24/08/2025FrosinoneAvellino20
25/08/2025SampdoriaModena02

LA CLASSIFICA

Squadre

Aggiornato: 26/08, 18:16

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Cesena31100312V
2Empoli31100312V
3Carrarese31100202V
4Modena31100202V
5Frosinone31100202V
6Palermo31100211V
7Venezia31100211V
8Monza31100101V
9Juve Stabia11010110N
10Sudtirol11010110N
11Catanzaro11010110N
12Virtus Entella11010110N
13Bari0100112-1P
14Reggiana0100112-1P
15Mantova0100101-1P
16Padova0100113-2P
17Pescara0100113-2P
18Avellino0100102-2P
19Sampdoria0100102-2P
20Spezia0100102-2P
Agosto 26, 2025
scritto daRedazione
