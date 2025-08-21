SERIE BKT – le desigmazioni 1^ Giornata

Dal sito www.aoa.it , ecco i mominativi degli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del Campionato di Serie B 2025/26 in programma da venerdì 22 a lunedì 25 agosto.
PESCARA – CESENA Venerdì 22/08 h. 20.30
FOURNEAU
ROSSI L. – RINALDI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA (ON–SITE STADIO “ADRIATICO”)
AVAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO”)
EMPOLI – PADOVA Sabato 23/08 h. 19.00
FERRIERI CAPUTI
GALIMBERTI – CATALLO
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI VUOLO
VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA Sabato 23/08 h. 19.00
CALZAVARA
MASTRODONATO – DI MONTE
IV: PERENZONI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “E.SANNAZZARI”)
AVAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO “E. SANNAZZARI”)
MONZA – MANTOVA Sabato 23/08 h. 21.00
COLOMBO
CECCONI – LAGHEZZA
IV: GALIPÒ
VAR: MARINI
AVAR: RUTELLA
PALERMO – REGGIANA Sabato 23/08 h. 21.00
PEZZUTO
DI GIACINTO – PASCARELLA
IV: VOGLIACCO
VAR: VOLPI
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA – CARRARESE Domenica 24/08 h. 19.00
PAIRETTO
TRINCHIERI – VOTTA
IV: VINGO
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
VENEZIA – BARI Domenica 24/08 h. 19.00
DI MARCO
BITONTI – REGATTIERI
IV: LIOTTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BONACINA
CATANZARO – SÜDTIROL Domenica 24/08 h. 21.00
ALLEGRETTA
ROSSI C. – BELSANTI
IV: RECCHIA
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
FROSINONE – AVELLINO Domenica 24/08 h. 21.00
DIONISI
ROSSI M. – EL FILALI
IV: MADONIA
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
SAMPDORIA – MODENA Lunedì 25/08 h. 20:30
PICCININI (foto)
GARZELLI – GIUGGIOLI
IV: ZANOTTI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINELLI