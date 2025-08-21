Una buona notizia da una parte , un’altra brutta dall’altra: Romelu Lukaku non si opererà per il grave infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato nell’amichevole contro l’Olympiakos. Per Lukakusolo una terapia di recupero conservativa che lo terrà fuori per un lungo periodo . Vista l’indisponibilità per almeno tre/quattro mesi, Big Rom non sarà comunque inserito dal club azzurro nella lista per la Champions League per tenere eventualmente lo spazio libero per un nuovo acquisto in attacco.
Lukaku, scongiurato intervento chirurgico , ma fuori dalla Champons
Agosto 21, 2025