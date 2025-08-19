Sinner si ritira. Alcaraz vince gli Atp Cincinnati

La tanto attesa sfida tra i duie migliori tennisti al mondo ,il numero 1 Sinner contro il numero 2 Alcaraz si è conclusa dopo 23 minuti.

L’altoatesino costretto ad alzare bandiera bianca colpa le pessime condizioni foisiche . Il match iniziato con con lo spagnolo che strappa subito il servizio a Sinner , finoiìo a portarsoi sul 5-0 , poi la decisione dell’altoatesino di ritirarsi. Sconosolato Sinner comunica la sua decisione , mentre Alcaraz , scrive sulla telecamnera”Sorry Jannik” , e vince il Master, ma non c’è gioa.

“Mi dispiace deludervi ma da ieri non mi sentivo bene,- le parole di Sinner alla premiazione, il pubblico lo applaude . Mi dispiace tanto perché molti di voi oggi avevano altro da fare. Carlos, congratulazioni, non è il modo che volevi, ti auguro il meglio per il resto della stagione. Grazie al mio team per spingermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri ai raccattapalle e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l’anno prossimo… sperando di essere in una condizione migliore”.

Alcaraz

“Non avrei voluto vincere così, mi spiace – le parole dello spagnolo – Capisco come tu possa sentirti in questo momento, non posso dire nulla che tu non sappia. Sei un grandissimo campione, e ritornerai ancora più forte come hai sempre fatto. Così fanno i grandi campioni e tu lo sei”