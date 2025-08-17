Sfondo scuro Sfondo chiaro
Politano:" siamo contenti di aver chiuso così "
Coppa Italia 2025 – 2026 tutti i risultati trentaduesimi di finale
Masters 1000 Cincinnati: Sinner batte Atman e vola in finale contro Alcaraz

Coppa Italia 2025 – 2026 tutti i risultati trentaduesimi di finale

Agosto 17, 2025
scritto daRedazione

Nei trentaduesimi di Coppa Italia, non somo mancate le sorprese , la Cremonese eliminata dal Palermo .

Allo stadio ‘Zini ‘ dopo o tempi regiamehtari e supplemenrari i rosanero passano ai calci di rigore con il portiere siciliano bardi grande protagonosta. Las quadra di Pippo Inzaghi ora se lavedrà con la vicente di Udinese-Carrarese.

Passa il turno anche il Cagliari , oi sardi hammo elimina5to la Virtus Enrtella , che a sua volta e nel primno turno aveva elminato con un soinoro (4-0) la Ternana Il match è stato risolto solo ai calci di rigore . dopo o tempi regopòamenrtari ,e supplementaro.; rossoblu in vantaggio con Piccoli su calcio di rigore , ne l finale sbagliano un ìaltro penalty con Mina e un minuto dopo l’Entella pareggia grazie a un autogol di Deiola.  Ai rigori decisivo l’errore di Marconi: il Cagliari ai sedicesimi sfiderà la vincente di Monza-Frosinone.

Allo stadio Senigaglia il ,Como  subisce subito il vantaggio del  Sudtirol. Prima del riposo i lariani rimontamo e segnano tre gol in 3 minuti: ai sedicesimi sfiderà il Sassuolo.Nel Como ildebuttodi Morata.

Ad aprire la giornata era stata la sfida tra Venezia Mantova, finita 4-0 per i veneti allenati da Stroppa che nel prossimo turno affronteranno la vincente di Verona-Audace Cerignola. Tra domani e lunedì sono in programma altre 8 partite a eliminazione diretta: domani il Milan a San Siro sfida il Bari, poi in campo anche altre 5 squadre di A: Parma, Pisa, Verona, Udinese e Torino. 

Qui il quadro completo con partite e marcatori LIVE, il tabellone con gli accoppiamentie il regolamento del torneo

Quello che devi sapere

I risultati live delle partite di oggi di Coppa Italia

  • Cremonese-PALERMO 4-5 dcr (0-0)
  • CAGLIARI-Entella 5-4 dcr (1-1)
    45′ Piccoli (C), 87′ aut. Deiola (C)
  • VENEZIA-Mantova 4-0 
    16′ e 45+1′ Doumbia, 57′ e 90′ Yeboah
  • COMO-Sudtirol 3-1 
    13′ rig. Casiraghi (S), 39′ e 40′ Douvikas (C), 42′ Da Cunha (C)

* in MAIUSCOLO le squadre che passano il turno

Trentaduesimi di Coppa Italia, risultati delle partite di Ferragosto

  • LECCE-Juve Stabia 2-0
    26′ rig. Krstovic, 90+5′ Kaba
  • GENOA-Vicenza 3-0 
    40′ Carboni (G), 45+2′ aut. Benassai (V), 54′ Stanciu (G)
  • EMPOLI-Reggiana 4-1 dcr (1-1)
    13′ Gondo (R), 65′ Ilie (E)
  • SASSUOLO-Catanzaro 1-0
    32′ Doig

* in neretto le squadre che passano il turno

Le partite dei trentaduesimi di finale dei prossimi giorni

  • Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18)
  • ParmaPescara (17 agosto, ore 18.30)
  • Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20.45)
  • Milan-Bari (17 agosto, ore 21.15)
  • Verona– Audace Cerignola (18 agosto, ore 18)
  • Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18.30)
  • Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20.45)
  • Torino-Modena (18 agosto, 21.15)

Le partite dei sedicesimi di finale (24 settembre)

Le sedici squadre classificate dai 32esimi di finale si sfideranno tra di loro per determinare le otto qualificate al turno successivo, gli ottavi di finale, dove subentreranno anche le 8 teste di serie. Se il Milan dovesse superare il Bari nei trentaduesimi affronterà il Lecce di Camarda.

  • Milan/Bari vs Lecce
  • Como vs Sassuolo
  • Torino/Modena vs Cesena/Pisa
  • Udinese/Carrarese vs Palermo
  • Genoa vs Empoli
  • Verona/Cerignola vs Venezia
  • Cagliari vs Monza/Frosinone
  • Parma/Pescara vs Spezia/Sampdoria


Parte sinistra:

  • Bologna-Parma
  • Lazio-Milan
  • Juventus-Udinese
  • Atalanta-Genoa


Parte destra:

  • Inter-Verona
  • Roma-Torino
  • Fiorentina-Como
  • Napoli-Cagliari

in grassetto le teste di serie che iniziano il loro cammino da questa fase

