Gigio Donnarumma lascia il Psg: la sua lettera ai tifosi

Il portiere della nazionale azzurra ha pubblicato una lettera sui social per salutare tifosi e compagni di squadra

Ormai è ufficiale: Gigio Donnarumma lascerà il Psg entro la fine del mercato. A confermare una notizia che era già nell’aria da 24 ore, una lettera pubblicata dall’estremo difensore azzurro tramite i suoi canali social.

“Speciali tifosi del Paris, Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ( Gigio si rufrisce alledicirazioni di Luis Enrique) ,- ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato”.(riferit

Poi Gigio si augura di poter a dare un ultimo saluto ai tifosi del Psg: “Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non vi dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa”. Poi il pensiero finale rivolto ai compagni: “Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso”.