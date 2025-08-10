Sfondo scuro Sfondo chiaro
Napoli-Catanzaro 2-1
Amichevoli: Napoli – Girona 3-2, con doppieta di De Bruney

Agosto 10, 2025
scritto daRedazione

Dopo il pareggio contro la Casertana (11) , il Napoli torna alla vittoria nelle amichevoli precampionato.

A Castel di Sangro, gli azzurri campioni d’Italia superano 3-2 contro il Girona . Buona prestazione offerta da De Bruney , autore di una doppietta . Il Napoli passa in vantaggio al 4′ con Di Lorenzo con un colpo di testa da calcio d’angolo bayttuto dal belga , poi al sal 15′ e al 23, realizza la sua personale doppietta Gli spagnoli provano a riaprirla prima dell’intervallo con i due gol di Stuani (33′ e 42′), ma nella ripresa non riescono a trovare il pareggio.

