Amichevoli: Napoli – Girona 3-2, con doppieta di De Bruney

Dopo il pareggio contro la Casertana (11) , il Napoli torna alla vittoria nelle amichevoli precampionato.
A Castel di Sangro, gli azzurri campioni d’Italia superano 3-2 contro il Girona . Buona prestazione offerta da De Bruney , autore di una doppietta . Il Napoli passa in vantaggio al 4′ con Di Lorenzo con un colpo di testa da calcio d’angolo bayttuto dal belga , poi al sal 15′ e al 23, realizza la sua personale doppietta Gli spagnoli provano a riaprirla prima dell’intervallo con i due gol di Stuani (33′ e 42′), ma nella ripresa non riescono a trovare il pareggio.