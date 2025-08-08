Sfondo scuro Sfondo chiaro
Pallone d’Oro 2025: tra i 30 candidati McTominay e Donnarumma

Agosto 8, 2025
scritto daRedazione

La commissione orgaizatrice del Pallone d’Iri , ha ufficializzato i nomi che si contenderanno la vittoria nella cerimonia del 22 settembre a Parigi

Sono 30 i giocatori candidati per la vittoria al Pallone d’Oro 2025, con la cerimonia che si terrà il 22 settembre a Parigi. Ecco tutti i nomi: Dumfries, Dembelé, Donnarumma, Bellingham, Haaland, Doué, Guirassy, Kvara, Nuno Mendes, Joao Neves, Mbappé, McTominay, Lautaro Martinez, McAllister, Lewandowski, Kane, Hakimi, Gyokeres, Fabian Ruiz, Rice, Raphinha, Olise, Palmer, Pedri, Salah, Vinicius, Van Dijk, Yamal, Vitinha e Wirtz.

