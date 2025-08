Amichevole: Napoli – Casertana 1-1, Politano risponde a Vano

Dopo appena 24 ore , e dopo la sconfitta contro il Brest (2-1) , il Napoli e sceso in campo a Castel di Sangro nell’amichevole contro i campani della Casertana, squadra che moilita in Serie C.

Il match è terminato 1-1. con la Casertana, che passa al 35′ con il colpo di testa da calcio d’angolo di Vano, nove minuti prima del pareggio firmato prima dell’intervallo da Politano che di sinistro la mette sotto la traversa. Conte cambia completamente formazione e nella girandola di cambi della ripresa si rivedono anche McTominay e Marianucci. Il Napoli chiude la serie di amichevoli con una sola vittoria , (Catanzaro 2-1) un pareggio (Casertana 1-1 ; e due sconfitte: Arezzo 2-0 e Brest 2-1.