Il Cagliari batte il Saint Etiemne 1-0 e vince il primo trofeo Gigi Riva

Il Cagliari batte 1-0 alla Domus i francesi del Saint Etienne e si aggiudica, sotto , il primo trofeo Gigi Riva. Decisivo il gol al 20′ del primo tempo proprio del francese Adopo con una bella conclusione a giro di sinistro. L’allenatore Pisacane per oltre un’ora ha insistito con il 4-3-3 schierando gli uomini della passata stagione. Non ancora pronti i nuovi acquisti Mazzitelli, Folorunsho e Kirsgoi (ancora non ufficiale l’acquisto dal Besiktas). Assenti anche Gaetano, Pavoletti e Zortea.