Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
Amichevoli: Burenley-Lazio 0-1
Amichevoli: Colonia -Atalanta 4-0

Agosto 10, 2025
scritto daRedazione

L’Atalanta di Juric subisce una pesante scofitta 4-0 contro il Colonia
Assente Lookman), la Dea incassa due gol nel giro di pochi minuti.I padroni di casa centrano una traversa con Schmied in avvio, poi al 26′ è 1-0 grazie a Thielmann, che supera prima de Roon poi Carnesecchi. Passano appena sei minuti e i tedeschi raddoppiano con Kaminski, lasciato troppo solo di controllare e fare 2-0. Nella rirpesa al 58′, ancora Thielmann fa 3-0 : al 63′, entra Waldschmidt, che si guadagna con furbizia il rigore su Ederson spiazzando il portiere dell’Atalanta e calando il poker.

