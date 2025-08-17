Masters 1000 Cincinnati: Sinner batte Atman e vola in finale contro Alcaraz

Nel giorno del suo c 24/esimo ompleanno Jannik Sinner festeggia con la finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Battuto Atmane in due set, ora l’altoatesino difenderà il titolo lunedì 18 agosto contro Alcaraz. Brilla anche Paolini, in semifinale dopo l’impresa su Gauff

Non poteva gesteggiare meglio il suo 24/esimoi compleanno : Jannik Sinner conquista un posto nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il numero uno al mondo ha superato il francese Terence Atmane 7-6(4) 6-2 in un’ora e mezza di tennis intenso, centrando la sua 28ª finale Atp in carriera, l’ottava in un “1000”.

Il primo set è stato una battaglia equilibrata, dominata dai servizi e senza nemmeno una palla break, risolta solo al tie-break con l’azzurro capace di imporre la propria solidità nei punti chiave. Nel secondo Sinner ha sofferto in avvio il caldo torrido, poi ha trovato il ritmo e acceso i colpi, strappando due volte la battuta all’avversario e lanciandosi verso la vittoria. La finale con il solito Alcaraz , luned’ alle ore 18.