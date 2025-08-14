Coppa Italia 2025-2026, trentaduesimi di finale

(Sergio Chiaretti) – Si giocano tra il 15 ed il 18 agosto i trentaduesimi di finale di Coppa Italia: in campo anche il Milan che ospita il Bari.

La Coppa Italia 2025-2026, ovvero la 79ª edizione del torneo, ha preso ufficialmente il via lo scorso 9 agosto ed emetterà il suo verdetto finale il prossimo 13 maggio 2026 quando, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena l’atto che decreterà quale sarà la squadra che alzerà la Coppa.

Dopo il turno preliminare che ha visto Virtus Entella e Ternana sabato 9 agosto.aggiudicarsi il match 4-0 ( reti di Russo, Franzoni, Fumagalli e Di Mario. l’Entella, sfiderà ora il Cagliari . Elomimato ol Il Padova che ha perso in casa con il Vicenza, 2-0 all’Euganeo i gol di Capello e Caferri ,prossimo avverario ai i trentaduesimi il Genoa. Colpo dell’Audace Cerignola che ha superato 1-0 l’Avellino conquistando così il passaggio del turno (troverà il Verona) alla sua prima gara nella Coppa Italia di A e B. Pronostico rispettato, infine, nella gara tra Pescara e Rimini, con i padroni di casa che hanno operato 1-0 gli ospiti grazie alla rete di Valzania.

Eì arrivato ora il momento dei trentaduesimi di finale. A prendervi parte saranno Pescara, Vicenza, Audace Cerignola e Virtus Entella (ovvero le vincitrici del turno preliminare), più le altre squadre che entrano in scena, compreso dodici di Serie A

La Lega Serie A ha reso note le date, gli orari e la programmazione televisiva delle sedici gare in programma.

ORARI E PROGRAMMAZIONE TV DEL 15 AGOSTO

18:00 Empoli–Reggiana (Canale 20)

18:30 Sassuolo–Catanzaro (Italia 1)

20:45 Lecce-Juve Stabia (Canale 20)

21:15 Genoa–L.R. Vicenza (Italia 1)

ORARI E PROGRAMMAZIONE TV DEL 16 AGOSTO

18:00 Venezia–Mantova (Canale 20)

18:30 Como–Sudtirol (Italia 1)

20:45 Cagliari–Virtus Entella (Canale 20)

21:15 Cremonese–Palermo (Italia 1)