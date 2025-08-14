Azzurrini Under 17 travolgono l’Albania 6-0

La Nazionale Under 17, che travolge 6-0 l’Albania nella seconda e ultima amichevole in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano bissando il successo per 4-1 di tre giorni fa. Le reti: 7′ con l’attaccante dell’Empoli Diego Perillo, che colpisce anche una traversa al 20′, per poi raddoppiare al 27′. Prima dell’intervallo, al 40′, il centrocampista del Como Samuele Pisati realizza il gol del 3-0. Nella ripresa, il poker ‘ con Perillo, al 48′ che firma la doppietta, poi realizza il 5-0 al 56′, direttamente su calcio di punizione. All’83’, infine, l’attaccante del Milan Daniele Petrone, subentrato al 63′ a Mattia Angelicchio, sigla la rete del definitivo 6-0.