Coppa Italia 2025-2026, trentaduesimi di finale
Azzurrini Under 17 travolgono l’Albania 6-0
Conference League, la Fiorentina sfiderà il Polyssia nei play-off

Azzurrini Under 17 travolgono l'Albania 6-0

Agosto 14, 2025
La Nazionale Under 17, che travolge 6-0 l’Albania nella seconda e ultima amichevole in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano bissando il successo per 4-1 di tre giorni fa. Le reti: 7′ con l’attaccante dell’Empoli Diego Perillo, che colpisce anche una traversa al 20′, per poi raddoppiare al 27′. Prima dell’intervallo, al 40′, il centrocampista del Como Samuele Pisati realizza il gol del 3-0. Nella ripresa, il poker ‘ con Perillo, al 48′ che firma la doppietta, poi realizza il 5-0 al 56′, direttamente su calcio di punizione. All’83’, infine, l’attaccante del Milan Daniele Petrone, subentrato al 63′ a Mattia Angelicchio, sigla la rete del definitivo 6-0.

Agosto 14, 2025
Coppa Italia 2025-2026, trentaduesimi di finale

Agosto 14, 2025
Conference League, la Fiorentina sfiderà il Polyssia nei play-off

Agosto 15, 2025

