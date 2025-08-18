Coppa Italia, Milan: buona la prima 2-0 al Bari

Nei trentaduesii di finale di Coppa Italia, i rossoneri che battono 2-0 il Bari conquistando il pass per i sedicesimi.

A San Siro, i pugliesi paretono com il piede sull’acceleratore, o Rpossoneri premdomno le giuste misure e al 14′ passano in vantaggio con il colpo di testa di Leao, poi costretto al forfait per un dolore al polpaccio accusato pochi minuti dopo. La traversa nega la gioia del raddoppio a Pulisic nella prima frazione, poi in apertura di secondo tempo l’americano trova la rete del 2-0 (48′) che manda ko i Galletti. Ai sedicesimi sarà sfida al Lecce di Di Francesco che ha eliminato la Juve Stabia.

IL TABELLINO

MILAN-BARI 2-0

Milan (3-5-2): ︎ Maignan Tomori , Gabbia , Pavlovic ; Saelemaekers (36′ st Okafor ), Loftus-Cheek ,5 (21′ st Jashari ), Ricci (21′ st Modric ), Fofana 6, Estupinan ; Pulisic (21′ st Musah ), Leao (17′ Gimenez )

A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi, Ivanov

Allenatore: Landucci

Bari (4-3-3): Cerofolini ; Dickmann , Vicari , Nikolaou , Dorval (36′ st Tripaldelli ); Bellomo (7′ st Verreth ), Braunoder , Pagano (23′ st Partipilo ); Pereiro (7′ st Rao ), Moncini , Sibilli

A disposizione: Pissardo, De Lucci, Gytkjaer, Teixeira, Kassama, Manzari, Pucino, Mane, Mavraj.

Allenatore: Caserta

Arbitro: Arena

Marcatori: 14′ Leao (M), 3′ st Pulisic (M)

Ammoniti: Estupinan (M)