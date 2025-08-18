Sinner;” un paio di giorni di riposo poi torrnerò al lavoro”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 18, 2025
Redazione

ll’indomani del ritiro nella finale di Cincinnati per un malore di cui non sono state ancora rivelate le cause, Jannik Sinner conferma l’intenzione di partecipare agli Us Open, che scatteranno domenica a New York. “Ieri non mi sentivo benissimo e mi dispiace davvero avervi deluso – ha scritto il numero 1 al mondo -. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno supportato sul posto e da casa, il vostro supporto significa il mondo. Congratulazioni a Carlos Alcaraz e al suo team, state facendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per il futuro. Ora è il momento di riposarmi un paio di giorni prima di tornare al lavoro”.

Agosto 18, 2025
Redazione
Agosto 18, 2025
Agosto 19, 2025

