Master 1000 Toronto. Cobolli sconfitto da Shelton con polemiche

Sconfitta e scintille. Ha lasciato degli strascichi anche a fine match il ko di Cobolli con Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto. Dopo una battaglia di tre ore persa al tie break del terzo set, l’azzurro avrebbe commesso un gesto spazientito verso gli spalti dello stadio. Shelton, sentitosi tirato in causa, ha cominciato a polemizzare con il romano che di tutta risposta ha detto: “Non era riferito a te”. I due poi hanno continuato a confabulare per diversi minuti prima di chiarire parzialmente la questione. Non è la prima volta che Shelton (noto bad-boy del tennis e spesso sopra le righe in campo) litiga con un tennista italiano, dopo la discussione con Vavassori a Montecarlo.