Stadio Maradona , obiettivo 70mila spettatori

Napoli-Catanzaro 2-1
Il Comune di napoli sta lavorando nell’approntare ogli interventi previsti dal masterplan per lo stadio Diego Armando Maradona, preparato dal Comune di Napoli e presentato a Figc e Uefa in vista degli Europei 2032, l’impianto di Fuorigrotta potrebbe raggiungere “una capienza di 70.000 spettatori”. Lo spiega Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, in un post nel quale analizza alcuni aspetti del progetto di completa rivisitazione dello stadio partenopeo, “. Il masterplan prevede quindi “la continuità con il secondo anello, arrivando al limite di quanto suggerito dall’Uefa e richiesto con forza anche da mister Conte: un tifo molto più vicino”.

