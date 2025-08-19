Sinner , il ritiro dalla finale di Cincinnarti prepoccupa i navigatori dei social

Più che stupore i tanti che navigano all’interno dei social dimostrano una certa preoccupazione sul ritiro di Jammoik Soinne ,. dopo 23 minuti nella finale al master di Cincinnati contro Carlos Alcaraz.

Il numero 1 del mondo ha portato un pò di precuppazione nei tifosi del tennis.

Sono in tantissimi ad interrogarsi quali i motivi del ritiro così repentino dopo appena 23 minuti contro Alcaraz: problemi fisici, oppure ci somno altre cause che hanno costretti l’altoatesino ad alzare bandiera bianca. Per il campione italiano, quello sul rovente cemento dell’Ohio è pero’ il primo ritiro in finale e forse anche per questo fa più rumore. Ques’ultimo evento i social lo definiscino una conseguenza di altri march giocati da Sinner non in perfette condizioni fisiche così come diachiarato dal campione italiano.

