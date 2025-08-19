Sfondo scuro Sfondo chiaro
Sinner , il ritiro dalla finale di Cincinnarti prepoccupa i navigatori dei social
Agosto 19, 2025
scritto daRedazione

Più che stupore i tanti che navigano all’interno dei social dimostrano una certa preoccupazione sul ritiro di Jammoik Soinne ,. dopo 23 minuti nella finale al master di Cincinnati contro Carlos Alcaraz.

Il numero 1 del mondo ha portato un pò di precuppazione nei tifosi del tennis.

Sono in tantissimi ad interrogarsi quali i motivi del ritiro così repentino dopo appena 23 minuti contro Alcaraz: problemi fisici, oppure ci somno altre cause che hanno costretti l’altoatesino ad alzare bandiera bianca. Per il campione italiano, quello sul rovente cemento dell’Ohio è pero’ il primo ritiro in finale e forse anche per questo fa più rumore. Ques’ultimo evento i social lo definiscino una conseguenza di altri march giocati da Sinner non in perfette condizioni fisiche così come diachiarato dal campione italiano.
   

Agosto 19, 2025
scritto daRedazione
Agosto 19, 2025
Agosto 20, 2025

