SERIE A – le designazioni 1^ Giornata
SERIE A – le designazioni 1^ Giornata

Agosto 21, 2025
scritto daRedazione

Dal sito www.aia.it , ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da sabato 23 a lunedì 25 agosto.

GENOA – LECCE      Sabato 23/08 h. 18.30

MASSA (foto)

COSTANZO – BIANCHINI

IV:      ZANOTTI

VAR:     ABISSO

AVAR:      MARESCA

SASSUOLO – NAPOLI     Sabato 23/08 h. 18.30

AYROLDI

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:      RAPUANO

VAR:     DI BELLO

AVAR:      AURELIANO

MILAN – CREMONESE     Sabato 23/08 h. 20.45

COLLU

DI GIOIA – MOKHTAR

IV:       BONACINA

VAR:      DOVERI

AVAR:       GHERSINI

ROMA – BOLOGNA     Sabato 23/08 h. 20.45

ZUFFERLI

MONDIN – MINIUTTI

IV:     MARCHETTI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     FABBRI

CAGLIARI – FIORENTINA   Domenica 24/08h. 18.30

SOZZA

FONTEMURATO – BIFFI

IV:      MUCERA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GUIDA

COMO – LAZIO    Domenica 24/08 h. 18.30

MANGANIELLO

MELI – ALASSIO

IV:     TURRINI

VAR:     AURELIANO

AVAR:      CHIFFI

ATALANTA – PISA    Domenica 24/08 h. 20.45

ARENA

PALERMO – POLITI

IV:     MARINELLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     DOVERI

JUVENTUS – PARMA     Domenica 24/08 h. 20.45

MARCENARO

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV:     SACCHI

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       FABBRI

UDINESE – H. VERONA     Lunedì 25/08 h. 18.30

TREMOLADA

MORO – CECCON

IV:       PERENZONI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      GUIDA

INTER – TORINO    Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA

DEI GIUDICI – CAVALLINA

IV:     CREZZINI

VAR:    PATERNA

AVAR:      CHIFFI

Agosto 21, 2025
scritto daRedazione
Agosto 21, 2025
