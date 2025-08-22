Rosenborg-Mainz 2-1
Gyor-Rapid Vienna 2-1
Hacken-Cluj 7-2
Hamrun-Rfs 1-0
Wolfsberger-Omonia 2-1
Basaksehir-Craiova 1-2
Anderlecht-Aek 1-1
Breidablik-Virtus 2-1
Celje-Ostrava 1-0
Drita-Differdange 2-1
Levski-Az Alkmaar 0-2
Neman-Rayo Vallecano 0-1
Olimpia Lubiana-Noah 1-4
Shakhtar-Servette 1-1
Sparta Praga-Riga 2-0
Strasburgo-Brondby 0-0
Jagiellonia-Dinamo Tirana 3-0
Losanna-Besiktas 1-1
Shelbourne-Linfield 3-1
Crystal Palace-Fredrikstad 1-0
Risultati preliminari andata Conference League
