SERIE B – risultati 1^ Giornata

Anche il Campionato Serie B al via. L’anticipo tra Pescara e cesena , ha visto la vittoriadella squadra romagnola contro gli abbruzzesi neo promossi 3-1. Anche il padova al debutto nel campionato cadetto sconfitto dal retrocesso Empoli. Si divudomo la poista pareggiando : Virtus Entella e Juve Stabia. Il Monza debutta nel campionato cadetto con la vittoria (1-0) contro il Mantova., festeggia anche il Palermo , i rosanero conquistano l’intera posta battendo (2-1) la Reggiana.

SERIE B – RISULTATI 1a GIORNATA

Venerdì 22 agosto 2025

Pescara-Cesena (20.30) 1-3

31’ Blesa (C), 35’ Olzer (P), 48’ Shpendi (C), 63’ Bisoli (C)

Sabato 23 agosto 2025

Empoli-Padova (19.00) 3-1

20’ Shpendi (E), 25’ Bortolussi (P), 41’ Popov (E), 66’ Popov (E)

Virtus Entella-Juve Stabia (19.00) 1-1

48’ Candellone (JS), 60’ Marconi (VE)

Monza-Mantova (21.00) 1-0

56’ Izzo (MO)

Palermo-Reggiana (21.00) 2-1

38’ Pohjanpalo (P), 62’ Tavsan (R), 64’ Pierozzi (P)

Domenica 24 agosto 2025

Spezia-Carrarese (19.00)

Venezia-Bari (19.00)

Catanzaro-Südtirol (21.00)

Frosinone-Avellino (21.00)

Lunedì 25 agosto 2025

Sampdoria-Modena (20.30)

CLASSIFICA

Cesena 3

Empoli 3

Palermo 3

Monza 3

Juve Stabia 1

Virtus Entella 1

Reggiana 0

Mantova 0

Pescara 0

Padova 0

Le altre una partita in meno

PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA (29/31 agosto 2025)

Venerdì 29 agosto 2025

Reggiana-Empoli (20.30)

Sabato 30 agosto 2025

Juve Stabia-Venezia (19.00)

Mantova-Pescara (19.00)

Cesena-Virtus Entella (21.00)

Palermo-Frosinone (21.00)

Spezia-Catanzaro (21.00)

Domenica 31 agosto 2025

Carrarese-Padova (19.00)

Südtirol-Sampdoria (19.00)

Bari-Monza (21.00)

Modena-Avellino (21.00)

PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA (29/31 agosto 2025)

Venerdì 29 agosto 2025

Reggiana-Empoli (20.30)

Sabato 30 agosto 2025

Juve Stabia-Venezia (19.00)

Mantova-Pescara (19.00)

Cesena-Virtus Entella (21.00)

Palermo-Frosinone (21.00)

Spezia-Catanzaro (21.00)

Domenica 31 agosto 2025

Carrarese-Padova (19.00)

Südtirol-Sampdoria (19.00)

Bari-Monza (21.00)

Modena-Avellino (21.00)