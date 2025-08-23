SERIE B – risultati 1^ Giornata

Anche il Campionato Serie B al via. L’anticipo tra Pescara e cesena , ha visto la vittoriadella squadra romagnola contro gli abbruzzesi neo promossi 3-1. Anche il padova al debutto nel campionato cadetto sconfitto dal retrocesso Empoli. Si divudomo la poista pareggiando : Virtus Entella e Juve Stabia. Il Monza debutta nel campionato cadetto con la vittoria (1-0) contro il Mantova., festeggia anche il Palermo , i rosanero conquistano l’intera posta battendo (2-1) la Reggiana.
SERIE B – RISULTATI 1a GIORNATA
Venerdì 22 agosto 2025
Pescara-Cesena (20.30) 1-3
31’ Blesa (C), 35’ Olzer (P), 48’ Shpendi (C), 63’ Bisoli (C)
Sabato 23 agosto 2025
Empoli-Padova (19.00) 3-1
20’ Shpendi (E), 25’ Bortolussi (P), 41’ Popov (E), 66’ Popov (E)
Virtus Entella-Juve Stabia (19.00) 1-1
48’ Candellone (JS), 60’ Marconi (VE)
Monza-Mantova (21.00) 1-0
56’ Izzo (MO)
Palermo-Reggiana (21.00) 2-1
38’ Pohjanpalo (P), 62’ Tavsan (R), 64’ Pierozzi (P)
Domenica 24 agosto 2025
Spezia-Carrarese (19.00)
Venezia-Bari (19.00)
Catanzaro-Südtirol (21.00)
Frosinone-Avellino (21.00)
Lunedì 25 agosto 2025
Sampdoria-Modena (20.30)
CLASSIFICA
Cesena 3
Empoli 3
Palermo 3
Monza 3
Juve Stabia 1
Virtus Entella 1
Reggiana 0
Mantova 0
Pescara 0
Padova 0
Le altre una partita in meno
PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA (29/31 agosto 2025)
Venerdì 29 agosto 2025
Reggiana-Empoli (20.30)
Sabato 30 agosto 2025
Juve Stabia-Venezia (19.00)
Mantova-Pescara (19.00)
Cesena-Virtus Entella (21.00)
Palermo-Frosinone (21.00)
Spezia-Catanzaro (21.00)
Domenica 31 agosto 2025
Carrarese-Padova (19.00)
Südtirol-Sampdoria (19.00)
Bari-Monza (21.00)
Modena-Avellino (21.00)
