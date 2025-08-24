Serie A: Roma – Bologna 1-0 , decide Wesley

Allo stadio Olimpico , nella prima gara della nuoba stagione , la Roma vince e convince. I Guiallorossi conquista l’intera osta contro il Bologna . Felsinei che devono subito rinunciare a Immobile per un problema muscolare, stessa sorte nella rirpesa per Casale la rete decisiva porta la firma di Wesley, che sfrutta l’errore di Lucumì e sblocca la gara al 53′.
IL TABELLINO
ROMA (3-4-2-1) – Svilar ; Mancini , N’Dicka , Hermoso ; Wesley, Cristante 6Koné , Angelino (38′ st Rensch ); Soulé (29′ st Dybala ), El Shaarawy (15′ st El Aynaoui); Ferguson 6.5 (29′ st Dovbyk 5.5). A disposizione: Vasquez, Zelezny, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi. All. Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski ; De Silvestri (27′ st Zortea ), Casale (1′ st Vitik ), Lucumì , Lykogiannis ; Freuler (35′ st Bernardeschi , Pobega ; Orsolini , Odgaard (27′ st Fabbian ), Cambiaghi ; Immobile (dal 30′ Castro ). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Posch, Moro, Heggem, Ferguson, Zortea, Karlsson, Dallinga, Dominguez, Corazza. All. Italiano.
Arbitro: Zufferli.
Marcatori: 8′ st Wesley
Ammoniti: Freuler (B), Mancini (R).