Genoa , Viera:”il Lecce ha fatto una grande partita”

Genoa – Lecce , alla prima uscita del griufone a Marassi , è terminata 0-0. Patrick Viera tecnico rossoblu al ternine del match ai microfoni Dazn:” abbiamo alzato la qualità dell’organico, ma questo discorso vale anche per il Lecce. Non dobbiamo pensare che questo sarà un campionato facile, le squadre che l’anno scorso occupavano la zona destra della classifica hanno lavorato bene sul mercato”. “Loro hanno fatto una grande partita e non dobbiamo avere l’arroganza di pensare che siamo i più forti e che dobbiamo vincere a tutti i costi”, ha aggiunto.