SerieB play-out la Salernitana Sampdoria – chiede rinvio della gara di ritorno. A Genova Intossicati 21 membri del club

Ventuno tesserati della Salernitana tra calciatori e membri dello staff, sono finiti in ospedale al rientro dalla trasferta di Genova per una sospetta intossicazione alimentare.

Il match dei playout andatat playout è stato vinto allo stadio di Marassi dalla Sampdoria 2-0. Al rientro dopo il match la squara campana ha fatto riento a Salermo , ma durante il viaggio in aereo ,diversi calciatori e componenti dello staff si sono sentiti male. All’arrivo in aeroporto, quindi, si è reso necessario l’intervento di diverse ambulanze che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale.

Il sospetto è che si sia trattato di una sospetta intossicazione alimentare. Il gruppo aveva consumato un pranzo al sacco (riso) preparato nella città ligure. Sull’accaduto sono state rese dichiarazioni alla Polizia per avviare gli accertamenti del caso.

Tra la nottata e la mattinata, molti dei tesserati sono stati comunque dimessi. Tuttavia è stata cancellata la ripresa degli allenamenti prevista per oggi. La società, pertanto, sta valutando l’ipotesi di chiedere il differimento della partita di ritorno contro la Sampdoria in programma venerdì sera allo stadio Arechi.

IL COMUNICATO DELLA SALERNITANA

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver annullato l’allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito ventuno componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, culminata in una serie di malori avvertiti nel corso del viaggio di rientro da Genova dopo la partita di andata playout disputata ieri contro la Sampdoria. La situazione ha richiesto l’intervento di ambulanze all’arrivo del gruppo all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e il successivo ricovero in ospedale di buona parte dei coinvolti. La società ha immediatamente attivato tutte le procedure del caso a tutela della salute dei propri tesserati e informato le autorità competenti, riservandosi ogni azione nelle sedi opportune – sportive e non – per preservare gli interessi del club e dei propri tesserati a pochi giorni dalla partita di ritorno. Pertanto, in attesa di riscontri investigativi sull’accaduto, l’U.S. Salernitana 1919 fa sapere di aver inoltrato alla LNPB formale richiesta di rinvio ad altra data della gara contro la Sampdoria, allo stato prevista per venerdì 20 giugno.

“Siamo sinceramente provati per quanto accaduto e dalla serie di avvenimenti che rischiano di minare il regolare e sereno avvicinamento della Salernitana agli ultimi e fondamentali minuti della stagione. Ci siamo già interfacciati informalmente con la Lega Serie B, ricevendo un’apertura di massima a valutare le nostre istanze. Molti calciatori e lo staff, al momento, non sono in grado neppure di presentarsi al centro sportivo per riprendere la preparazione e confidiamo nella disponibilità degli organismi preposti affinché si possa tener conto di questa seria situazione e, nello stesso tempo, accertare le cause di questo diffuso e grave episodio”, ha commentato l’amministratore delegato Maurizio Milan.”.