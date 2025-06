Secondo La Presse Florent Ghisolfi non sarà più il direttore sportivo della Roma. La risoluzione del contratto tra il club giallorosso e il diesse è stata presa di comune accordo con la società dei Friedkin a seguito di un confronto avvenuto in “grandissima armonia e rispetto” al termine del quale è arrivata la decisione di proseguire per due strade diverse. Ora noin rimane che attendere il nome del nuovo diesse giallorosso.