Loum Tchaouna lascia la Lazio. Dopo una sola stagione con la maglia biancoceleste, l’esterno francese è pronto a volare in Premier Legaue, dove giocherà con la maglia del neopromosso Burnley. La Lazio e il club inglese hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 14 milioni di euro.