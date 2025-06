Cremonese, ufficiale il divorzio da Stroppa

E’ ufficiale , la Cremonese e Stroppa si sono separati. Il club grigiorosso , neo promosso in Serie A conb un comunicato ringrazia il tecnicio e il suo staff per aver riportato i colori grigiorossi in Serie A a coronamento del lavoro svolto. “Stroppa e i suoi collaboratori con professionalità, impegno e dedizione nell’attività quotidiana hanno saputo valorizzare al massimo un percorso iniziato nella stagione 2023/24 e culminato nella promozione conquistata lo scorso 1 giugno. Buona fortuna Mister, grazie per le emozioni condivise insieme!”.