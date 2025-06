Santa Cesarea Terme (LE) la 3^ tappa del campionato italiano moto d’acqua

GRAN PREMIO DI PUGLIA, GARA VALIDA PER IL TITOLO NAZIONALE

Le emozioni dello sport motonautico dedicate al pubblico, con prove sulle moto d’acqua insieme agli Istruttori Federali

Presentata questa mattina la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua che si svolgerà nel Salento. Dal 13 al 15 giugno prossimi Santa Cesarea Terme ospiterà il Gran Premio di Puglia. I particolari della manifestazione sportiva sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Lecce, alla presenza di Milena Maggio, delegata della Federazione Italiana Motonautica Puglia, di Giuseppe Risolo, Presidente della ASD HARDWAVE e del Sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme, Pasquale Bleve.

Sfida aperta, quindi, per i Campioni della Motonautica che sabato 14 e domenica 15 gareggeranno nelle acque antistanti la località di Porto Miggiano per la corsa al conseguimento del titolo nazionale. La terza tappa della competizione nazionale, organizzata dall’ASD Hardwave, società affiliata alla Federazione Italiana Motonautica (FIM), e con il patrocinio del Comune di Santa Cesarea e della Regione Puglia, è la conferma di come le straordinarie bellezze della costa salentina, con le sue acque cristalline, siano lo scenario perfetto per un fine settimana di gare emozionanti e avvincenti, che porteranno a Santa Cesarea non solo gli appassionati di motonautica, ma tanti curiosi e naturalmente anche tantissimi turisti che, in queste settimane, hanno preso d’assalto le località di mare del Salento. Ski, Runabout, Free Style, Endurance e Giovanile: sono queste le categorie nelle quali dovranno misurarsi i numerosi piloti iscritti al Campionato Italiano e che si esibiranno con evoluzioni a pelo d’acqua nelle differenti manches previste nelle due giornate di gara.

Non mancheranno le attività organizzate nelle stesse giornate da ASD Hardwave per avvicinare quanti vorranno conoscere lo straordinario mondo della Motonautica. In particolare, le attività aperte al pubblico si svolgeranno dalle 9 alle 15,30 di venerdì 13 giugno. Chiunque potrà conoscere e vedere da vicino i piloti nazionali e richiedere informazioni su questo bellissimo sport agli Istruttori Federali che accompagneranno chi vorrà in qualche giro prova durante le due ore che nel pomeriggio di venerdì 13 saranno dedicate alle uscite in moto d’acqua.

“Con il Campionato Italiano Moto d’Acqua, oltre a offrire uno spettacolo agonistico, vogliamo dare a tutti l’opportunità di avvicinarsi alla Motonautica vivendo un’esperienza diretta in acqua. Le attività organizzate a Santa Cesarea rientrano perfettamente nella nostra visione di sviluppare la Motonautica anche come sport di base, in linea con gli obiettivi condivisi con Sport e Salute. Crediamo che per coinvolgere nuovi appassionati sia fondamentale far vivere il mare e le sue potenzialità, permettendo soprattutto ai giovani di provare in prima persona l’emozione della navigazione in sicurezza. Questo evento rappresenta un passo importante verso una Motonautica più inclusiva e accessibile a tutti.” ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente della FIM.

In queste ore cresce l’attesa e gli organizzatori si preparano ad accogliere decine di piloti, ognuno con il suo staff. “Sono orgogliosa di accogliere a Santa Cesarea Terme una tappa del Campionato Italiano di Moto d’Acqua – dichiara Milena Maggio, Delegata FIM per la Puglia – un evento che unisce spettacolo, passione sportiva e valorizzazione del nostro territorio. La Puglia si conferma protagonista nel panorama motonautico nazionale, grazie all’impegno congiunto di ASD Hardwave, della Federazione Italiana Motonautica, della Regione, delle Istituzioni locali e di tutti coloro che credono nello sport come veicolo di crescita e promozione. Ringraziamo il Comune di Santa Cesarea Terme per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati, certi che questa manifestazione offrirà emozioni indimenticabili ad atleti, appassionati e cittadini“.

Quello che si appresta a vivere il Salento è un evento di estrema rilevanza per la Puglia, insignita quest’anno del titolo “Regione Europea dello Sport 2026”, prima nel Sud d’Italia a ricevere questo ambìto riconoscimento. “È un’emozione grandissima portare il Campionato Italiano di Moto d’Acqua a Santa Cesarea Terme – ha aggiunto Giuseppe Risolo – Presidente dell’ASD Hardwave – Questo è uno sport che unisce adrenalina, passione e spettacolo, e siamo felici di offrire al pubblico un weekend di gare mozzafiato con i migliori piloti italiani. Il nostro obiettivo è far vivere a tutti un’esperienza unica, promuovendo al tempo stesso lo sport e lo splendido mare del Salento. Vi aspettiamo numerosi pronti a tifare“.

L’evento organizzato a Santa Cesarea Terme dall’associazione ASD Hardwave, confermerà ancora una volta l’impegno delle associazioni sportive del territorio che lavorano tutto l’anno per promuovere tra i giovani l’importanza di svolgere una pratica sportiva costante, attività indispensabile per una vita e una crescita sane. “Accogliere una tappa del Campionato Italiano di Moto d’Acqua – ha concluso il Sindaco Pasquale Bleve – è per la nostra città un motivo di grande orgoglio. Santa Cesarea Terme è pronta a fare da cornice a un evento sportivo di alto livello, capace di coniugare spettacolo, sport e promozione del territorio. Siamo certi che il nostro mare e la nostra ospitalità lasceranno un ricordo indelebile a piloti, team e spettatori. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto la nostra località e invito tutti a partecipare numerosi per vivere insieme un grande momento di sport“.