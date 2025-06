Roland Garros finale: Sinner sconfitto dall’arrogante Alcaraz

(Rosario Murro) – Sinner depone le armi contro l’arroganza sportiva di Carlitos Alcaraz. Lo spagnolo dopo gli Innternazionali d’Italia batte l’altoatesino nella finale al Roland Garros .

Che sia stata colpa della globalizzazione cha fatto cambiare anche i comportamenti sugli spalti dei spettatori – chiamiamoli Tifosi – con urla e fischi da stadio , così ieri dopo dopo cinque set cn il l punteggio di 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7dopo oltre 5 ore di un match combattutissimo, Carlos Alcaraz, ‘l’arrogante’ campione spagnolo ha battuto Jannik Sinner . Ovviamente ci sentiamo di censurare il comportamento di Alcaraz che alzava il dito dopo ogni punto conquistato al cospetto di un Sinner VERO SIGNORE di questo Sport. Per non parlare poi del pubblico che ha solo infastidito il tennista Azzurro con incitamenti e urla ogni qualvolta Sinner si è apprestato a battere al servizio Il Giudice di linea? Sempre a favore di Alcaraz, senza mai richamare ne il tennista spagnolo , ne tantomento a trincerarsi con i soliti annunci : “silenzio per favore e sanzionare Alcaraz”

Sinner aveva iniziato benissimo aggiudicandosi i primi due Nei primi due set è l’azzurro ad avere la meglio grazie a un break sul 5-4 e a un tie-break giocato con grande solidità e attenzione. Nella seconda parte della gara poi lo spagnolo reagisce, vince il terzo set con personalità, il quarto annullando tre match point e il quinto completando l’impresa al super tie-break dopo un finale epico da brividi.

SET 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set 5° Set SINNER ₁ 2 6 7 4 6³ 6² ALCARAZ ₂ 3 4 6⁴ 6 7 7

Al termine del match solo grande delusione nello sgquardo di Sinner , lui ha dato il massino in un match che diventerà epico nella storia del tennis , e chissà che Spke Lee il noto regista statunitense in tribuna non ne coistruisca un pellicola cinematrografica . Dopo Roma la sconfitta di parigi pesa nella valigia di Sinner , la ,prestazione non è mancata , i complimenti vanno fattii a tutto il suo team nel rispetto del valore dell’avversario .

Le dichiarazioni di Sinner

“E’ stato comunque un torneo straordinario, abbiamo lottato per essere qui e per questo non posso non ricordare il lavoro del mio grande team. E’ un grande privilegio per noi giocatori essere qui a Parigi. Un ringraziamento anche al pubblico: non dormirò facilmente questa sera ma grazie di tutto, mesi fa avrei firmato per arrivare sin qui. Ci vediamo il prossimo anno”.