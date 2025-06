Il Pescara torna in B , battuta la Ternana 3-2 dopo i calci di rigore

Ultimo attoi finale playoff allo stadio Adratico di Pescara davanti a 20mila spettatori , gli adriatici conquistamo la promnozione in Serie B – dopo quattro anni d’attesa-.

I 90 minuti regolamentari terminano 1-0 a favore delle Fere (andta stesso risultato per la squadra abbrizzese nel matchd’andata al Liberati. Dopo un primo tempo giocato a ritmni altissi , con la Ternanan più prericolosa sottoporta avversaria e con Plizzari protagonoista in tre occasioni con intervebnti miracolosi, nella ripresa il Pescara rimane in dieci uomini dal 16′, espulso Dagaddo rosso diretto per fallo su Damiani. In superirotà numerica con in camnbi di Liverani , le Fere attaccano e passano in vantaggio al 31′ con l’olandese De Boer , il sinistro angolato su servizio di Casasola è imparabile per Plizzari. Nel computo totale del risutato è 1-1 . Ai supplementari il risultato non cambia . Si va ai calci di rigore con Plizzari protagonista le sue parate hanno premiato il Pescara con la promozione.

Pescara-Ternana 3-2 dcr (0-1 nei tempi regolamentari)

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierozzi , Letizia , Lancini (29′ Pellacani 6, 46′ Lonardi ), Moruzzi , Meazzi (95′ De Marco ), Kraja , Dagasso , Bentivegna (68′ Valzania ), Ferraris (91′ Arena ), Cangiano (58′ Tonin ). A disp. Saio, Profeta, Brosco, Crialese, Staver,, Saccomanni, Tonin, Alberti. All. Baldini

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi , Maestrelli (58′ De Boer ), Capuano , Martella , Casasola , Donati , Aloi (58′ Damiani ), Tito (72′ Donnarumma ), Curcio 5 (58′ Ciammaglichella , 93′ Millico ), Cicerelli , Cianci (46′ Ferrante ) A disp. Vitali, Fazzi, Valenti, Corradini, Romeo, Montenegro. All. Liverani 6

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese 6

Reti: 76′ De Boer (T)

Sequenza rigori: Tonin (P) gol 1-1, Ferrante (T) parato 1-1, Moruzzi (P) gol 2-1, Millico (T) gol 2-2, Kraja (P) parato 2-2, Casasola (T) parato 2-2, De Marco (P) gol 3-2, Donnarumma (T) parato 3-2

Note: ammoniti Cianci, Donati (T), Lancini, Valzania, Pierozzi, Tonin (P)

Espulso al 62′ Dagasso (P)