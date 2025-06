Italia : che figuraccia a Oslo ! Azzurri battuti dalla Norvegia 3-0

Iniza malissimo il cammino di qualificazione ai Mondiali 2026 per gli Azzurri sconfitti nettamente e senza attenuanti dalla Norvegia 3-0.

Un totael crollo a Oslo, dove a dominare in tutto è la Norvegia. Sorloth (14’), Nusa (34’) e Haaland (42’) scrivono la storia della Nazionale di Solbakken. Italia mai pericolosa , con l’unico tiro nella poirta avversaroia arrivato al 92′ con Lucca. La Norvegia sale a quota 9 punti nel Girone I, con 12 gol fatti e solo 2 subiti in tre partite. Gli Azzurri restano invece fermi a zero con sette gareda giocare. L’aver incassato una sconfitta così clamorosa all’esordio, contro la rivale diretta per la conquista del primo posto, rende infatti già un’ipotesi concreta lo spettro dei playoff per la squadra di Spalletti.

IL TABELLINO

NORVEGIA-ITALIA 3-0

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem (26’ st Ostigard), Wolfe (30’ st Pedersen); Odegaard, Berge, Thorsby (1’ st Berg); Nusa (30’ st Bobb), Haaland, Sorloth (38’ st Strand Larsen). A disp.: Selvik, Dyngeland, Aasgaard, Berg Johnsen, Donnum, Gundersen, Schjelderup. Ct: Solbakken

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta (27’ st Orsolini), Barella, Rovella (1’ st Frattesi), Tonali, Udogie (38’ st Dimarco); Raspadori (38’ st Ricci), Retegui (27’ st Lucca). A disp.: Meret, Carnesecchi, Gatti, Casadei, Rugani, Ranieri, Cambiaso. Ct: Spalletti

Arbitro: Sanchez J. (Spagna)

Marcatori: 14’ Sorloth, 34’ Nusa, 42’ Haaland

Ammoniti: Thorsby (N), Berg (N)