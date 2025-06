Spalletti:”bisogna andare ad analizzare i fatti accaduti”

Una serata amarissima per Spalletti e la Nazionale di calcio Azzurra , sconfitta con un netto 3-0 dalla Norvegia. Senza nessun appello , la prova d offerta dagli Azzurri è stata pessima soprattutto per essere la prima del girone di qualificazione ai Mondialei 2026 il cui cammino, per la Nazionale italiana, si fa subito in salita.

E il ct, intervistato da Rai Sport “Si spiega andando a vedere lo scorrimento, abbiamo preso quel primo gol che poteva essere evitabile. Poi negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà e tutto è stato più difficile”.

“Reazione? Dopo il 2-0 si sono ripiegati e aspettavano a metà campo, difficile trovare spazi e soprattutto ci mancavano giocatori che puntavano e saltavano. Questo ha fatto la differenza”.

Sul cammino col rischio playoff: “Mi sento di dire che si affronta la difficoltà dello spettro dei playoff e si a fargli vedere che questa cosa qui non si accetta”.