Coco Gauff vince la finalissima del Roland Garros contro Aryna Sabalenka, trionfando per la prima volta in carriera sulla terra rossa di Parigi. La Sabalenka inizia bene il match vincendo il primo set al tie-break (7-5). Bellal a rimonta della statunitense (6-5)-7, 6-2, 6-4 in due ore e 38 minuti di gioco.