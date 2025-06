Era nell’aria , l’eroe del terzo scudetto dle Napoli , esonerato dalla guida della Nazionale di Calcio . Luciano Spalletti non è poù il ct degli Azzurri, guiderà la squadra , lunedì nella sfuda contro la Moldavia. poi lascerà la panchina azzurra: la Federazione ha deciso di sollevarlo dall’incarico di ct dopo la d figuraccia con la sconfitta 3-0 contro la Norvegia.

Ora inizia il toto-Ct: Due i nomi in lizza, Stefano Pioli e Claudio Ranieri, con il secondo favorito.

Luciano Spalletti durante la conferenza stampa in cui ha comunicato di essere stato esonerato non sono mancati momenti di emozione. Sulla specifica donanda di un’ prfìesunto tradimento ‘da parte di qualcuno. Spalletti alla domanda “si è sentito tradito?” ha elencato i nomi dei dirigenti della Figc, tutt’altro che in termini accusatori, prima di fermarsi, alzarsi e lasciare la sala stampa di Coverciano visibilmente commosso.