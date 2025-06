Anche Giovanni Di Lorenzo guarda la reale figuraccia della Nazionale Azzurra cosconfitta dalla Norvegia. “Sicuramente è stata una brutta partita e una brutta prestazione – ha spiegato il difensore azzurro -. Non possiamo più sbagliare. Analizzeremo tutto con l’allenatore per cercare di non sbagliare. Questa partita era importante per il girone, ne abbiamo avanti altre e non possiamo più sbagliare”.