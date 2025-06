Spalletti :”io non posso permettermi nessuna depressione. Si va fiduciosi a fare altre cose, altre scelte”

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare Norvegia e Moldavia nei primi due match del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Le parole del ct in conferenza -. Ce lo siamo detti già nel primo incontro di ieri, c’era Buffon presente. Vogliamo assolvere questo compito che ci è stato dato, si va a giocarci questa qualificazione che per noi è fondamentale”.

Poi la notizia del tutto inattesa: “Acerbi non ha risposto alla convocazione. Problema fisico? No, ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. È vero che in fondo al campionato ci arriviamo tutti col fiato tirato, fare queste convocazioni non è stato facile ma dobbiamo mettere insieme tante di quelle cose… Per il momento non lo andiamo a sostituire. Comunque dobbiamo ancora approfondire tutto con calma e serenità. È chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati messaggi e telefonate. Io non voglio pensare niente, io voglio pensare a ciò che devo fare. Lui stamani mi ha detto per messaggio che non partecipa, io ho risposto e poi ci ho parlato per telefono e si va avanti. Ci sono tanti giocatori meritevoli”.