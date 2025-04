Italia Under 23 Femminile- Norvegia 0-0. Azzurre sconfitte ai rigori (4-2)

La Nazionale Under 23 femminile ha mantenuto la sua imbattibilità stagionale: dopo le vittorie contro Spagna e Francia – entrambe in trasferta – e i pareggi a Coverciano contro Germania e Belgio, a Pinatar (Spagna) le Azzurrine hanno chiuso sullo 0-0 la prima delle due partite delle WU23 Friendly Finals contro la Norvegia. Ai rigori, sono state le norvegesi ad avere la meglio (4-2), con l’Italia che tornerà in campo lunedì alle 13 sempre alla Pinatar Arena per affrontare i Paesi Basso.