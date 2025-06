Acerbi non accetta la convocazione di Spalletti

Francesco Acernil si affida ad un lungo post sul proprio Instagram, spiegando il motivo per cui ha deciso di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldova.

Il centrale dell’Inter, non ha risparmiato di cirticare il ct azzurro rifacendosi ad alcune dichiarazioni di Spalletti rilasciate il 23 marzo scorso dopo il 3-3 contro la Germania nel match Nations League che costò l’eliminazione agli azzurri . Alla domanda di un giornalista aveva chiesto a Spalletti se non fosse il caso di dare una nuova chance al difensore considerate le grandi prestazioni che stava facendo con l’Inter. Il ct aveva risposto in modo molto netto: “Lo sa di che anno è Acerbi? Secondo me i vari Bastoni, Calafiori, Buongiorno e Di Lorenzo sono importanti uguali. Che poi Acerbi sia fantastico e sta facendo benissimo sono d’accordo ma io credo in questo gruppo. Grazie del consiglio…”. Uno strappo che con il tempo non si è rimarginato.

Il posti di Acerbi

“Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale. Non è una scelta presa a cuor leggero, perché vestire la maglia azzurra è sempre stato un onore e un orgoglio per me. Tuttavia, ho ritenuto che, alla luce degli ultimi avvenimenti non esistono a oggi le condizioni per proseguire serenamente questo percorso – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Io non cerco alibi né favori, ma pretendo rispetto. E se questo rispetto viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo, allora preferisco farmi da parte. Non sono uno che si aggrappa a una convocazione: ho sempre dato tutto, ma non resto dove non sono più voluto davvero ed è chiaro che non faccio parte del progetto del ct. Questa è la mia decisione, e come ho detto stamattina al ct, non è definitiva né dettata dalla rabbia, né tanto meno dalla “depressione” per una finale Champions persa, ma solo da un bisogno di fare un passo indietro. Auguro il meglio alla Nazionale e come ai miei compagni: continuerò a tifare per loro con lo stesso attaccamento che ho sempre dimostrato in campo”.