Per chiudere l’accordo com il Bologna si attende l’evouzione del passaggio di Victor Osimhen al club araboidell’ Al Hilai. Un doppio coklpo di mercato che proverà ha mettere a segno il diesse Manna , due pedine importanti nello scacchiere del nuovo Napoli di Antonio Conte. Nel detaglio: la cifra del passaggio di al club arabo Osimhen si aggira attorno ai 70-75 milioni di euro. Il Bologna per Ndoye chide almeno 40 milioni di euro ; 25 per Beukema.

Leggi anche