Secondo voci di calciomercato il Bologna potrebbe piazzare due d colpi di mercato dll’Olanda. çLa trattiva del club felsineo è in corso con l’AZ Alkmaar per arrivare a Ruben Van Bommel e Sven Mijnans, i due giaà sul taccionoi di alcuni club di Serie A. La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport, il tutto passerebbe da Jesper Karlsson che non rientra più nei piani di Vincenzo Italiano e potrebbe trasferirsi in Olanda.