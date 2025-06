La giornata di lunedì sarà la giornata decisiva per chiudere l’accordo con il nuovo allenatore Christian Chivu. Lunedì l’ex bandiera nerazzurra firmerà dunque il biennale con l’Inter (ingaggio che dovrebbe essere di 2,5 milioni a stagione) dopo di che ad Appiano incomincerà a lavorare con i giocatori non convocati dalle varie nazionali che faranno invece ritorno alla Pinetina tra martedì e mercoledì, giorno fissato per la partenza per gli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club.