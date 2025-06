MotoGp GP Aragon:Marc Marquez su tutti

MotoGP Gp Aragon Gara – Uno die fi Marc marquez . Dopo la Sprint race , lo spagnolo vince anchela gara della domeica ad Aragon

ìIn successo che non fa un grinza per lo strapotere dìmostrato in pista da Marc Marquez condita da una perfetta partenza e un dominio incontrastato dal primo giro fino aalla bandiera a scacchi. Sul secondo gradino del podio ancora una volta suo fratello Alex Marquez. Rialza un pò la testa dopo il dodicesimo posto nell Sprint di ieri Pecco Bagnaia, il pilotaDucati terzo a 2.029s dalla vetta

La classifica vede Marc Marquez allungare, il pilota di Cervera di porta a quota 233 punti, 32 in più di suo fratello Alex e 93 in più di Pecco Bagnaia. Quarta e quinta posizione per Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, staccati dalla vetta rispettivamente di 118 e 134 punti.

MotoGp Gara Aragon – Motorland – I tempi