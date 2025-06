Moto2 | Gp Aragon Qualifiche: pole di Moreira

Il pilota brasiliano dell’Italtrans Racing Team ha preceduto Barry Baltus e Deniz Oncu

Moto2 GP Aragon Qualifiche – Diogo Moreira conquista la pole position del Gran Premio di Aragon classe Moto2, ottava tappa del Motomondiale 2025.

Il pilota brasiliano, alla sua prima pole in Moto2, con un crono di tutto rispetto 1:49.940. In seconda poszione ingriglia partirà Barry Baltus su Kalex del Fantic Racing e Deniz Oncu, prima fila in Moto2 per il pilota del Team Red Bull Ajo. I due sono staccati da Moreira di 0.222s e 0.226s.

Tony Arbolino soli undicesimo in griglia.

Moto2 Qualifica 2 Aragon – Motorland – I tempi