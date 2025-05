MotoGp – Gp Silverstone gara Sprint: Vince Alex Marquez davanti a Marc, terzo Di Giannantonio

Si può dire: è stata una battaglia in famiglia: A Silverstone battaglia tra i fratelli Marquez , Vince Alex davanti a Marc , terzo Di Giannantonio. Quarto Bezzecchi , Bagnaia chuiude in sesta posizione .

Alla partenza Alex Marquez (Gresini Racing) subito ha preso il comando approfittando di una kieve sbavatura del fratello Marc Marc , in testa sino alla bandiera a scacchi . Per lo spagnolo terza vittoria in una Sprint, nono podio Sprint.

Secondo posto per Marc Marquez, che arriva al traguardo con 3.511s di svantaggio, terzo per Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team), alla sua seconda medaglia Sprint.

Bellissima rimonta di Marco Bezzecchi, che chiude quarto

Johann Zarco chiude quinto davanti a Pecco Bagnaia, che ha preceduto dal ol pole-man Fabio Quartararo.

Con questa vittoria Alex Marquez accorcia in classifica su suo fratello Marc. Il vantaggio di quest’ultimo è ora di 19 punti, mentre Bagnaia “scivola” a -56.

L’ordine d’arrivo

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 19:53.657 2 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team +3.511 3 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +5.072 4 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +5.658 5 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +6.707 6 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +7.057 7 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +7.231 8 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing +9.186 9 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +9.923 10 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +10.206 11 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +10.898 12 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol +11.405 13 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 +11.933 14 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +15.376 15 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 +18.135 16 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha Motogp +19.213 17 41 Aleix Espargaro Honda Hrc Test Team +20.468 18 32 Lorenzo Savadori Aprilia Racing +20.968 19 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team +24.729 20 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +26.919 21 35 Somkiat Chantra Idemitsu Honda Lcr +32.532

La classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Silverstone

1 Marc Marquez 180 2 Alex Marquez 161 3 Francesco Bagnaia 124 4 Franco Morbidelli 85 5 Fabio Di Giannantonio 81 6 Johann Zarco 77 7 Fabio Quartararo 59 8 Fermin Aldeguer 48 9 Pedro Acosta 48 10 Marco Bezzecchi 43

Classifica Costruttori dopo il Gp di Silverstone